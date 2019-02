CALTANISSETTA – Cospicua partecipazione di bimbi nel pomeriggio di domenica 24 febbraio per la festa di Carnevale organizzata, a Villa Cordova, dal Comune di Caltanissetta con l’associazione Dona per un Sorriso onlus che ha beneficiato con la Determinazione n° 39 del 21/02/2019 di un contributo di 4.200 euro. L’atto era stato preceduto dalla Direttiva Assessoriale prot. n.19463 del 19.02.2019, a firma dell’ Assessore con delega alla cultura ed al turismo (Pasquale Tornatore) con la quale si era dato mandato all’Ufficio di provvedere agli atti utili per procedere all’affidamento all’Associazione “Dona per un sorriso ONLUS” di Caltanissetta per l’organizzazione di una giornata di festa ed intrattenimento carnevalesco da svolgersi Domenica 24

Nonostante il freddo pungente tanti genitori hanno risposto all’invito e sono scesi nella villa comunale con i propri figli per partecipare al raduno alle ore 16, poi al trucca bimbi, spazio dedicato ai più piccoli in cui sono state realizzate delle maschere carnevalesche sul volto dei bambini, ed infine al Bolle di sapone show.