CALTANISSETTA – In occasione della solennità civile nazionale istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92 l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, diretto dalla Prof. Luigia Maria Emilia Perricone, giorno 13 febbraio ha celebrato la commemorazione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata.

L’evento, organizzato dal “Dipartimento Storico Antropologico” dell’I.C. Don Lorenzo Milani che ha curato la ricostruzione e la trattazione storica, ha visto la partecipazione delle classi quinte della scuola primaria dei plessi Don Lorenzo Milani e Gianni Rodari.

Dopo la narrazione storica gli alunni hanno avuto modo di assistere alla visione del docufilm “La scomparsa di mio padre”, una ricostruzione biografica di Luigi Bruno, poliziotto in servizio a Fiume durante gli anni del triste evento.

Alla commemorazione ha partecipato Anna Bruno, figlia di Luigi, che ha arricchito la giornata con ricordi, emozioni, testimonianze di incommensurabile valore.

Molte le domande poste dagli alunni alla Signora Anna Bruno, quesiti che hanno indagato non solo sui fatti storici ma soprattutto sullo stato emozionale di una bambina che, in un giorno come tanti altri, vide uscire da casa il padre a cui non seguì ritorno.

Un caleidoscopio di immagini, racconti, rievocazione di fatti, attraverso il quale hanno trovato un’intesa narrativa tutti i presenti alla commemorazione in una sorta di parallelismo temporale, ove le emozioni vissute e raccontate dalla protagonista si sono mescolate con le emozioni condivise dagli alunni.

La giornata si è conclusa con la recita di alcune poesie a tema declamate dagli alunni fra le quali “Il giorno del ricordo” di Ermanno Eandi, dedicata per l’appunto alle stragi delle foibe e all’esodo degli istriani.