“TennistavolOltre”: è il titolo del progetto che l’IIS “Sen. Angelo Di Rocco” ha deciso di attivare attraverso un protocollo d’intesa con la Fitet, la Federazione Italiana di Tennis tavolo. per l’attuazione del Progetto “TennistavolOltre”. E’ stata la dirigente scolastica, la prof. Giuseppina Terranova, a presentare in Collegio dei Docenti la proposta di protocollo d’intesa tra la Fitet e l’Istituto scolastico di istruzione superiore nisseno che, per altro, è anche l’unico nel quale tale percorso progettuale si svolgerà. La Fitet ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la diffusione della pratica dello sport del tennistavolo tra le persone con disabilità. Il progetto mira ad offrire, gratuitamente, un’esperienza sportiva, educativa e formativa a ragazzi con disabilità. Un’esperienza che rappresenta un’importante opportunità per intraprendere un percorso di crescita e sviluppo corretto. Le attività, che si svolgeranno all’interno della scuola, valorizzeranno la pratica sportiva quale veicolo formativo per i giovani con disabilità. Il progetto, che ha portata nazionale, è stato finanziato da Vodafone Italia e dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il corso avrà la durata di 20 ore. Le lezioni saranno tenute da un tecnico Fitet affiancato dai docenti dell’IIS “Di Rocco”. A svolgere la funzione di tutor del ragazzo speciale sarà un suo compagno di scuola in un clima di sinergia al servizio dell’integrazione e dell’inclusione. Per gli alunni speciali dell’IIS “Di Rocco” un’opportunità in più che potrà costituire un valore aggiunto rispetto ad un’Offerta formativa che comprende al suo interno attività e percorsi progettuali di assoluto rilievo. A conclusione del progetto, che sarà articolato in dieci lezioni di due ore ciascuna, è prevista la festa finale presso il Centro di preparazione preolimpica di Verona. Il corso, destinato complessivamente a 64 ragazzi speciali dell’IIS “Di Rocco”, prenderà il via a metà febbraio per concludersi al termine dell’anno scolastico.