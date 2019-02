CALTANISSETTA – Al via una nuova stagione concertistica (67ma stagione) promossa dall’Associazione Amici della musica di Caltanissetta la direzione artistica del Maestro Ciuzzo Ragona e la presidenza di Massimo Pastorello L’appuntamento inaugurale si terrà sabato 2 marzo alle ore 18 presso l’aula magna dell’istituto Manzoni di Caltanissetta con ingresso libero.

Protagonista del primo concerto, il M° Fabio Maida chitarrista nisseno

S. Bach : Preludio BWV 1007

Preludio e Allegro BWV 998

Sor : Studi op. 29 n.17 e op.31 n.19

Piazzolla: La muerte del angel Colonna : The Last Spring

Aria mediterranea n.1

Sor : Introduzione, Tema e Variazioni op.9 Piazzolla : Campero – Romantico

Primavera Porteña

Dyens : Fuoco

FABIO MAIDA, nato a Caltanissetta, ha studiato chitarra classica sotto la guida del Maestro Salvo Pirrello diplomandosi presso il Conservatorio “A. Scontrino“ di Trapani. Successivamente ha iniziato un lungo percorso di perfezionato sotto la guida del Maestro Venezuelano Alirio Diaz, conseguendo diplomi di merito ed iniziando un’intensa attività concertistica presso varie associazioni Italiane ed estere, come solista e con vari tipi di formazione (duo di chitarra – chitarra ed oboe – chitarra e pianoforte – ensemble chitarristico – chitarra e orchestra) : “Amici della Musica (CL)” – “Amici della Musica (PA)” – “Amici della Musica R. Lucchesi (RG)” – Savoca Guitar Festival – “Amici della Musica (TP)” – “Atelier Internazionale della musica” (CT) – “Centro Chitarristico Palmese (RC)” – “Taranto Spazio Chitarra” – “Brescia Chitarra Festival” – “Albino Classica (BG)” – “IIC La Valletta Malta” – “Teatro Garibaldi Enna” – “Teatro degli Avvaloranti” Città della Pieve (PG) – Gallipoli Stagione Concertistica – “Rassegna Musicale Internazionale” San Giovanni Rotondo XIV Ediz. (FG) – “Astor Piazzolla Day” Brescia – Gardel Hall Castle IIC Wolfsburg – I.S.O.P.R.O.G. Sbarro Health Research Organization. Parallelamente agli studi musicali ha condotto a termine anche quelli umanistici laureandosi in lettere moderne con tesi in Storia della musica sulle opere per chitarra di H.Villa-Lobos. E’ docente di ruolo presso la Scuola Media Statale “P. Leone” di Caltanissetta. Nel 99’ ha dato vita insieme all’oboista Angelo Palmeri al duo “Astor” che ha avuto modo di distinguersi presso le più prestigiose Istituzioni Musicali Italiane ed estere realizzando altresì importanti elaborazioni musicali per tale tipo di formazione. Insegna chitarra presso l’Istituto Superiore di studi musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. Nell’Aprile del 2004 si è esibito come solista in diversi centri della Sicilia con “L’Orchestra femminile Bulgara dell’Opera Nazionale di Sofia”. Nel Gennaio del 2005 ha eseguito in prima escuzione assoluta per la città di Catanissetta il celebre “Concierto de Aranjuez” di J. Rodrigo per chitarra e orchestra con la Bulgarian Female Orchestra. Ha pubblicato opere per chitarra per conto delle “Edizioni Musicali Novecento”. Dall’ottobre del 2007 suona stabilmente in duo col noto chitarrista bresciano Giulio Tampalini. Nel 2007 ha conseguito presso il Liceo Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali ad indirizzo Interpretativo – Compositivo, riportando la votazione di 110 e lode attribuitagli da una commissione presieduta da Maurizio Colonna. Nel marzo del 2017 ha ricevuto, come duo “Astor”, il premio “POESIA e MUSICA 2017” presso la sede dell’Ambasciata Italiana a la Valletta (Malta). E’ docente di chitarra dell’Italian International Guitar Campus. Ha scritto di lui Alirio Diaz : “……..è un ammirevole virtuoso della chitarra. E’ già da diversi anni ormai che ho ammirato la sua personalità musicale, l’emotività e il virtuosismo delle sue interpretazioni degne di comparire in qualsiasi attività delle istituzioni artistiche musicali…..”