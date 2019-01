Nel corso del ‘tavolo di crisi’ svoltosi oggi al Ministero dello Sviluppo economico i vertici di Cmc Ravenna (in concordato preventivo in bianco dal 7 dicembre), si sono detti disponibili a valutare la cessione dei tre contratti in essere con Anas in Sicilia, anche facendo subentrare le imprese siciliane in cordata (Cmc pesa nei tre contratti l’80/82%). In tutto si tratta di tre opere per 1.255 milioni di euro di valore contrattuale Cmc, in stato avanzato di realizzazione, ma con cantieri fermi da mesi. Due contratti sono per la superstrada Agrigento-Caltanissetta: il lotto Empedocle 1 e’ praticamente finito, al 99,9% di avanzamento, con valore contrattuale per Cmc di 354 milioni (0,4 milioni residui), il lotto Empedocle 2 e’ al 90% e vale 669 milioni per Cmc (66,2 milioni residui); infine la Palermo-Lercara Friddi, 231 milioni per la coop e avanzamento 72% (valore residuo per Cmc 65,8 milioni).