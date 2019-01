SOMMATINO. Il Comune di Sommatino si è già attivato per recuperare il pagamento della Tosap da parte del gestore del servizio idrico. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone che ha sottolineato come alla richiesta inviata dal Comune lo scorso 16 gennaio il gestore ha risposto prontamente. Il sindaco ha anche fatto sapere che la stessa richiesta è stata inviata anche ad altri gestori (telefonia, illuminazione, ecc.) occupanti il suolo comunale. <Questo – ha spiegato il sindaco – è frutto di un lavoro costante e di una macchina amministrativa che con molti sforzi abbiamo rimesso in moto, grazie anche alla collaborazione dei dipendenti comunali e all’operato attento dell’amministrazione comunale>. Il primo cittadino ha ringraziato Il Meetup Movimento 5 Stelle di Sommatino <per il suggerimento e ci auguriamo che questo clima di confronto corretto e proficuo si estenda a tutte le forze politiche presenti sul territorio>.