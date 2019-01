CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Oramai siamo al dunque, la scelta del candidato Sindaco delle compagini del centro destra si sta concretizzando attraverso il metodo democratico della condivisione diffusa, orientato dalla volontà di includere ed esaltare il contributo delle diverse componenti partitiche e movimentistiche. È fondamentale nell’elaborazione di un programma di governo per la città che si superino le pretese individualistiche e le espressioni divisive, portatrici sempre di inefficienza e malgoverno delle Istituzioni. Alla luce di ciò, non asseconderemo più gli atteggiamenti di taluni personaggi che, dietro le quinte hanno sempre boicottato prospettive unitarie con l’esclusivo intendimento di mantenere una personale posizione di privilegio. Da anni infatti, un malcelato “Mangiafuoco Sancataldese” con il solito cinismo ha svenduto gli interessi dei territori Nisseni, perseguendo con sistemi dittatoriali l’intento di marginalizzare Caltanissetta e frammentate un tessuto sociale che ha bisogno di coesione e senso di appartenenza per perseguire legittime prospettive di sviluppo. Dunque, le scelte che si dovranno fare, in vista delle prossime elezioni devono avere un orizzonte armonico affinché si realizzi un governo che superi le manie di protagonismo dei singoli e metta al centro dei propri interessi “Solo Caltanissetta” ed i bisogni dei cittadini. Quindi agli amici Nisseni della Lega che oggi sembrano travagliati da atteggiamenti di contrapposizione ordito da personaggi fuori e al di sopra di Caltanissetta, diciamo che: La democraticità dei metodi non si persegue attraverso la conta delle “Truppe Cammellate” che, per esperienze fatte da altri schieramenti, risultano sempre divise ma dall’affidabilità nei rapporti con i cittadini che devono essere sempre al centro delle scelte essenziali degli atti di governo dei territori. Questo è quello che ci sentiamo di dire da appartenenti ad un Movimento Civico che vuole dare un contributo determinante nella stesura di un programma che deve avere come unico interesse il bene comune dei Nisseni.

SOLO CALTANISSETTA, Vincenzo Mattina E Claudio Terrana