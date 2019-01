ROMA – “Non mi fido dei sondaggi, ma lo vedo girando nelle piazze: chiarezza e coerenza pagano sempre, grazie! Avro’ tanti difetti, ma ho preso un impegno con 60 milioni di italiani per garantire difesa dei confini e sicurezza, e continuero’ a farlo con tutte le energie possibili”, garantisce, su Facebook, Matteo Salvini.

“Su ottomila Comuni in Italia – segnala il ministro dell’Interno – protestano una ventina di sindaci di sinistra? Me ne faro’ una ragione: sono certo che il mio decreto verra’ apprezzato anche dai loro cittadini, e magari si ricrederanno”