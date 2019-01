PALERMO – “La Finanziaria del Governo regionale dimentica i giovani, la cultura, il trasporto pubblico locale, i disabili, e persino gli aiuti alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, come i terremotati e gli alluvionati di Catania. E’ questa l’idea che ha Musumeci della Sicilia?”. Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V commissione Ars e deputato Pd, dopo l’approvazione in Commissione Bilancio della Finanziaria.

“Nonostante i roboanti annunci di accordi con lo Stato – prosegue il parlamentare regionale del Pd – questa manovra non prevede alcun tipo di stanziamento di risorse economiche. Solo tagli. Nel settore agricolo sono così a rischio gli stipendi dei Consorzi di bonifica, dell’Istituto Vite e Vino e dell’Esa mentre il settore dello spettacolo è particolarmente colpito, con l’azzeramento del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo, i meno 1,8 milioni al Teatro Bellini di Catania, che mette a rischio il futuro dell’ente”.

“Sono state tagliate perfino le somme per la manutenzione degli edifici scolastici, viene ridotto di oltre 1 milione lo stanziamento per l’obbligo formativo. Dove sono gli investimenti? I siciliani non meritano questo” – conclude Sammartino.