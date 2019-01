Nel girone I del campionato di serie D perdono sia il Gela che la Sancataldese. Il Gela perde posizioni importanti nella lotta per un posto nei play off, mentre la Sancataldese si ritrova in zona play out. Dunque, non un gran momento per le due nissene in campionato. Nel dettaglio, il Gela ha perso 1-2 in casa contro il Portici. Tutto avviene nella ripresa: prima è Di Prisco a portare i campani sullo 0-1 poi Sall su punizione raddoppia. Nel finale va a segno Dieme ma è troppo tardi. Il Gela è ora nono in classifica con 28 punti. Non va meglio alla Sancataldese. La squadra di Manuel Milanesio è stata sconfitta 2-0 dalla Turris. A Torre del Greco Sancataldese sotto poco dopo la mezzora a seguito di una doppietta di Celiento. Nella ripresa reazione vigorosa dei verde amaranto. Ficarrotta centra la traversa, Sicurella e del neo acquisto Gambino (nella foto) hanno due occasionissime, ma il risultato resta inchiodato sul 2-0 finale. La Sancataldese è ora a quota 22 in classifica. La zona salvezza dista 3 punti con il Locri a quota 25, ma è chiaro che, dalla prossima gara, i verdemaranto dovranno scuotersi e conquistare quei punti necessari per allontanarsi dalla zona play out.

SERIE D GIRONE I – 20^ Giornata

Castrovillari – Troina 2-1

Città di Acireale – Rotonda 2-0 giocata sabato

Città di Gela – Portici 1-2

Città di Messina – Nocerina 0-1

Cittanovese – Bari 3-2

Igea Virtus Barcellona – Palmese 0-2 giocata sabato

Locri – Roccella 1-0

Marsala Calcio – Messina 1-1

Turris – Sancataldese 2-0

Classifica

Bari 49

Turris 40^

Marsala Calcio 32

Castrovillari 31

Cittanovese 31

Portici 30

Nocerina 29

Palmese 29

Città di Gela 28

Città di Acireale 27

Troina 26

Locri 25

Città di Messina 22

Sancataldese 22

Roccella 22

Messina 21

Igea Virtus Barcellona 14

Rotonda 10

^Due punti di penalizzazione