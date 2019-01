Nel girone I del campionato di serie D due pareggi esterni per le due squadre della provincia di Caltanissetta. In particolare, il Gela ha pareggiato 0-0 sul campo della Nuova Igea. partita difficile contro un avversario ostico per il Gela che ha giocato con il lutto al braccio per onorare la memoria del suo ex presidente Angelo Tuccio. I padroni di casa hanno creato una importante occasione da gol con Akrapovic la cui conclusione s’è stampata sul palo, mentre il Gela è rimasto in 10 per via dell’espulsione di Polito. Gran bel pareggio anche per la Sancataldese che ha impattato 1-1 sul campo della Cittanovese. I verde amaranto di Manuel Milanesio sono passati subito in vantaggio con la rete di Montalbano dopo 9 minuti di gioco. Poi ad inizio ripresa il pari dei padroni di casa con Abayan. Inutili le offensive e le occasioni create da Ficarrotta in un match nel quale nel finale il portiere della Sancataldese Franza ha salvato il risultato con una paratissima. Il Gela è salito a quota 25 in classifica e mantiene il quinto posto, mentre la Sancataldese è a quota 22.

Bari-Messina 2-0

Castrovillari-Portici 1-3

Città di Messina -Palmese 0-1

Cittanovese-Sancataldese 1-1

Igea Virtus – Gela 0-0:

Locri-Nocerina 2-2

Marsala-Rotonda 2-0

Turris-Roccella 5-0

Acireale – Troina non disputata

Classifica

BARI 46

TURRIS 37

MARSALA 30

CASTROVILLARI 27

GELA 25

PALMESE 25

CITTANOVESE 25

NOCERINA 25

PORTICI 24

TROINA 22

LOCRI 22

SANCATALDESE 22

CITTA’ DI MESSINA 22

ACIREALE 21

ROCCELLA 21

ACR MESSINA 17

IGEA VIRTUS 14

ROTONDA 10