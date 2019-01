In Seconda categoria, nel girone F, non s’è giocato proprio in questo fine settimana. In particolare, il match di ieri tra Casa Amica e Atletico Gorgonia è stato rinviato a mercoledì 9 gennaio. Stesso discorso anche per gli incontri di oggi Riesi 2002 – Sommatinese e Alessandria della Rocca – Marianopoli. Non s’è invece presentata l’Accademia Mazzarinese sul campo dell’Acquaviva.