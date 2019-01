SANTA CATERINA. <Per evitare di svolgere del lavoro inutile ci muoveremo non appena la perturbazione si sarà attenuata. Le strade per quanto mi riferiscono non sono ghiacciate causa l’abbondante nevicata di stanotte e di questa mattina presto. Il numero d’emergenza (3895031068) è attivo qualora dovessero insorgere problemi. Più tardi iniziamo le operazioni di spazzamento>. Queste le parole del sindaco di Santa Caterina Antonino Fiaccato di stamani a proposito dell’emergenza neve che s’è creata nel territorio comunale caterinese a seguito delle abbondanti nevicate di queste ultime ore. Il sindaco ha anche invitato i cittadini ad evitare di uscire se non strettamente per questioni strettamente necessarie. Ieri sera, intanto, l’amministrazione comunale s’è mossa tramite mezzi spazzaneve per liberare le strade cittadine