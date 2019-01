SAN CATALDO. Un’iniziativa riuscitissima che ha riscosso un bel successo. E’ quanto s’è registrato in occasione dell’Epifania in Piazza Papa Giovanni XXIII per l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle “Giocattoli in Movimento” (nella foto). Un’iniziativa che, come hanno rilevato gli stessi organizzatori, non solo ha fatto felici tanti bambini, ma ha anche fatto registrare un positivo entusiasmo e partecipazione tra i cittadini sancataldesi che hanno risposto all’iniziativa mostrando di averne gradito lo spirito.