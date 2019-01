SAN CATALDO. Un incontro parecchio emozionante e significativo quello che s’è svolto nell’aula Borsellino in occasione della Giornata della Memoria. In un’aula gremita s’è svolta la quinta edizione di “Ad Auschwitz c’era la neve…”, convegno sulla Shoah e sul genocidio degli Ebrei. Grazie alla bravura della moderatrice Rosetta Anzalone, ma anche grazie ai contributi di Fra’ Manuele Salis, dei musicisti Raffaello Pilato, Miriana Di Pasquale e Barbara Effe, e poi ancora di Monica Battaglia e del coro “Note per crescere” del II Circolo di San Cataldo, è uscita fuori una manifestazione di spessore culturale resa possibile anche grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Calogera Duminuco. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore comunale alla cultura Maria Concetta Naro. Il tutto nel contesto di un evento che ha ancora una volta permesso di sostenere il valore della memoria affinchè certe tragedie non abbiano mai più a succedere.