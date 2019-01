SAN CATALDO. Un sopralluogo congiunto nelle scuole è stato svolto dal sindaco nelle scuole con la Presidente del Consiglio di Circolo Marianna Guttilla, l’ufficio tecnico comunale e l’impresa di manutenzione. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Che ha spiegato come <al fine di cercare di ridurre gli impatti negativi dell’attuale emergenza climatica è stato assegnato mandato all’ufficio tecnico di accensione dalle ore 6:30 alle ore 11:30 e dalle 12:30 alle 15:30. La temperatura delle caldaie sarà da portare al massimo compatibilmente con la sicurezza delle stesse. La manutenzione dei radiatori si dovrà eseguire su quelli che in atto non riescono a riscaldarsi. <Più di questo – ha rilevato il sindaco – non è umanamente possibile fare, anche in relazione alla tipologia ed età dei nostri immobili scolastici>. Il sindaco ha infine ricordato che lo scorso anno la sua amministrazione comunale ha presentato progetti per l’adeguamento sismico ed antincendio nelle scuole per circa 21 milioni di euro oltre ad altri progetti per circa 2.700.000 euro per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.