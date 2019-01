SAN CATALDO. In vista del consiglio comunale di domani alle 9:30 nel quale si discuterà il delicatissimo argomento riguardante la proposta di dissesto finanziario del Comune di San Cataldo, i consiglieri Pd Marco Andaloro e Marianna Guttilla hanno presentato una richiesta di ripristino della diretta streaming della seduta consiliare. Tale richiesta, come è stato spiegato dagli stessi consiglieri, è stata avanzata in considerazione dell’importanza della tematica e dei <Gravi malfunzionamenti degli ultimi mesi> al fine di garantire il funzionamento di questo servizio per i lavori consiliari previsti nella giornata di domani.