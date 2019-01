SAN CATALDO. <In atto vi sono 4 mezzi che operano in varie parti della Città. Rimozione neve nella strada San Cataldo-Bigini. Quasi tutto il lavoro è stato ricoperto dall’ultima bufera. Assicurata comunque una minimale viabilità sempre con l’uso delle catene>. Questo, in ordine di tempo l’ultimo aggiornamento da parte del sindaco Giampiero Modaffari a proposito dell’emergenza neve che s’è registrata a San Cataldo il queste ultime ore. Ieri sera lo stesso primo cittadino aveva rilevato: <Abbiamo provato a combattere la neve con tutti i mezzi. Purtroppo le ultime bufere hanno reso vano il lavoro dello spargisale e dei due bobcat attivati per spalare la neve dalle strade a forte pendenza di Pizzo Carano e San Cataldo/Stazione. Vi sono al momento numerose criticità>. Il sindaco ha poi lanciato un appello ai suoi concittadini: <Data l’estrema criticità riguardante la viabilità, faccio appello ai concittadini che sono in possesso di mezzi meccanici idonei a rimuovere la neve, a garantire la loro disponibilità per aiutare a liberare la viabilità principale>. Il sindaco ha infine raccomandato ai cittadini di non spostarsi se non per urgenze improrogabili e comunque con l’uso di mezzi dotati di catene.