SAN CATALDO. Caltaqua ha reso noti i turni di distribuzione idrica sino alla giornata di domenica 13 gennaio. Nel dettaglio, domani 9 gennaio la distribuzione idrica è prevista in viale dei Tigli e a Pizzo Carano alto. Il 10 gennaio, invece, la distribuzione riguarderà le zone di Corso Sicilia e Pizzo Carano basso. L’11 gennaio l’acqua sarà erogata nella zona di Piazzo Carano Alto. Sabato 12 gennaio la distribuzione idrica è previsto che avverrà in Viale dei Platani e Pizzo Carano Basso. Infine, domenica 13 gennaio l’erogazione idrica è prevista a Pizzo Carano alto, viale dei Tigli e Via Don Bosco.