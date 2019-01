SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato la ricognizione delle società partecipate. Si tratta di una proposta che, una volta approvata dall’esecutivo, dovrà essere portata all’esame del consiglio comunale. Le società partecipate dal Comune di San Cataldo sono l’Ato Cl1 con una quota di partecipazione dell’ 1,90% – In Liquidazione; Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scpa con una quota di partecipazione dello 0,50% – società inattiva con procedimento di liquidazione in corso (come risulta da visure camerali) ; – “Le Colline del Nisseno” con una quota di partecipazione dello 4 % – in corso di scioglimento – società inattiva con procedimento di liquidazione in corso (come risulta da visure camerali) ; “Farmacia Belvedere S.r.l.”- con una quota di partecipazione del 55%; Società di Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (Srr) con una quota di partecipazione del 16,70%; Gal Terre del Nisseno con una quota di partecipazione dell’ 1,79%. Pertanto, la Giunta ha confermato le partecipazioni del Comune alle società partecipate mantenendo pertanto la partecipazione societaria del Comune di San Cataldo nelle società partecipate sopra elencate. La proposta sarà ora sottoposta all’esame del consiglio comunale e successivamente trasmessa alla Corte dei Conti.