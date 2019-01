SAN CATALDO. E’ stata approvata a maggioranza in consiglio comunale la proposta di dissesto finanziario del Comune di San Cataldo in precedenza approvata in Giunta. Subito dopo l’approvazione del provvedimento, si sono registrate le prime reazioni politiche. Il Pd sancataldese, che s’è astenuto, e che è stato rappresentato in consiglio comunale da Marianna Guttilla e Marco Andaloro, nella sua pagina ufficiale di facebook ha pubblicato un post nel quale ha espresso il suo punto di vista politico spiegando le ragioni di questa sua astensione. Il Pd ha sostenuto: <E’ stato approvato il dissesto finanziario del Comune di San Cataldo. Il nostro gruppo consiliare si è astenuto perché riteniamo che il fallimento di quest’oggi sia una triste pagina della storia di questa Città, frutto di una politica e di un’intera classe dirigente che negli ultimi 20 anni è stata miope e non in grado di programmare il futuro di San Cataldo. Riteniamo ci siano gravi responsabilità. Adesso chiediamo a tutti i ragazzi e le ragazze sancataldesi un impegno concreto per riprendere in mano il destino della nostra Città>.