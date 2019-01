Riprende secondo lo schema di seguito elencato la distribuzione idrica a San Cataldo e Serradifalco.

SAN CATALDO

30/01

ZONA 2 (Viale dei Platani – Via Bachelet – Via Portella Bifuto – Via Beppe Montana – Via dei Gessi – Viale Italia – Via Terranova – Via Caltanissetta – Piazza Marconi – Via La Marmora).

ZONA 5 (Pizzo Carano Basso – Via Aldo Moro – Via Vittime del Nazismo – Via Emanuela Setti Carraro – Via Nino Savarese).

ZONA 6 (Via Aurora – Via Sen. Alessi – Via Sen Pignatone – Tratto ANAS SS122)

31/01

ZONA 3 (Viale dei Tigli – Via Santa Maria Mazzarello – Via Misteri – Via Gabara – Via Leoncavallo –Via Rossini – Via Don Bosco – Via Viviano – Via Emanuele Setti Carraro – Corso Vittorio Emanuele fino alla Via Regina Margherita)

ZONA 4 (Pizzo Carano Alto – Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Pizzo Carano)

ZONA 6 (Via Aurora – Via Sen. Alessi – Via Sen Pignatone – Tratto ANAS SS122)

01/02

ZONA 1 (Contrada Bigini – Via Stazione – Via Carducci – Via Babbaurra – Quartiere Santa Maria di Nazareth – Via San Giovanni Paolo II – Viale della Rinascita – Zona Belvedere Via Donatori di sangue – Via Piave – Quartiere Miniani/San Domenico Savio – Piazzale degli Eroi- Corso Sicilia – Via Scifo – Corso Vittorio fino ad incrocio con Via Regina Margherita).

ZONA 5 (Pizzo Carano Basso – Via Aldo Moro – Via Vittime del Nazismo – Via Emanuela Setti Carraro – Via Nino Savarese).

ZONA 6 (via Aurora – Via Sen. Alessi – Via Sen Pignatone – Tratto ANAS SS122)

02/02

ZONA 4 (Pizzo Carano Alto – Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Pizzo Carano)

ZONA 6 (Via Aurora – Via Sen. Alessi – Via Sen Pignatone – Tratto ANAS SS122)

03/02

ZONA 2 (Viale dei Platani – Via Bachelet – Via Portella Bifuto – Via Beppe Montana – Via dei Gessi – Viale Italia – Via Terranova – Via Caltanissetta – Piazza Marconi – Via La Marmora).

ZONA 5 (Pizzo Carano Basso – Via Aldo Moro – Via Vittime del Nazismo – Via Emanuela Setti Carraro – Via Nino Savarese).

ZONA 6 (Via Aurora – Via Sen. Alessi – Via Sen Pignatone – Tratto ANAS SS122)

Serradifalco

30/01/2019 Zona Alta

31/01/2019 Accumulo

01/02/2019 Zona Bassa

02/02/2019 Zona Alta

03/02/2019 Accumulo