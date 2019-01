RESUTTANO – Antonino Fiaccato è stato ospite nei giorni scorsi in “Contatto” di Radio Comunità Nuova di Resuttano per riproporre “Versi d’amor cortese” – carmi scelti- a scuola poetica siciliana. La manifestazione culturale, voluta e diretta da Fiaccato già nell’estate del 2017, si propone come scopo quello di promuovere e valorizzare la cultura siciliana e farla conoscere attraverso i versi dei poeti della Scuola Poetica Siciliana che fu il primo autentico laboratorio letterario dal quale molto sarà influenzata la lingua Italiana. E come già detto, proprio in questi giorni è stata graziosamente riproposta attraverso un montaggio meticoloso su YouTube per far si che possano vederla tanti cittadini Caterinesi all’estero e quanti amano la poesia medievale. Da ricordare che Antonino Fiaccato è sindaco di Santa Caterina Villarmosa.