In Prima categoria nel girone G continua il momento negativo della Nissa che non è riuscita nemmeno stavolta a tornare alla vittoria. Sembra invece passato il peggio in casa Cusn, ma è la Master Pro Calcio (nella foto) a centrare l’impresa battendo 2-0 la capolista Armerina. Infine, continua il momento negativo anche del Real Suttano. Partendo dalla grande impresa della Master Pro, c’è da dire che la squadra sancataldese di Aldo Cammarata è stata protagonista di una super prestazione con la quale ha annichilito gli armerini. Le reti di Di Marco e Martorana hanno sancito il trionfo che rilancia i sancataldesi a quota 33 in classifica a 3 soli punti dalla coppia di testa Empedoclina – Armerina. Segnali di ripresa, invece, per il Cusn alla seconda vittoria di fila, prima esterna stagionale, grazie al successo 1-3 sul Città di Nicosia con reti di Giorgio (doppietta) e Melfa. Non va al di la del pari la Nissa di Fabrizio Ponticello 1-1 con il Gemini (gol di Elaj). In classifica il Cusn è ultimo a 10 punti e la Nissa penultima con 11 punti. Infine, male anche il Real Suttano battuto 3-0 dalla Stefanese. Il Real Suttano nel girone B resta ultimo in classifica con 7 punti.

1^ CATEGORIA GIRONE G – 15^ Giornata

Angelo Cuffaro – Atletico Aragona 0-1

Branciforti – Agira 0-1

Città di Nicosia – Cusn Caltanissetta 1-3

Empedoclina – Villarosa 1-0

Masterpro Calcio – Armerina 2-0

Nissa F.C. – Gemini 1-1

Ravanusa – Leonfortese 1-1

Classifica

Armerina 36

Empedoclina 36

Masterpro Calcio 33

Angelo Cuffaro 28

Leonfortese 28

Atletico Aragona 22

Villarosa 18

Ravanusa 18

Città di Nicosia 14

Agira 13

Branciforti 12

Gemini 12

Nissa F.C. 11

Cusn Caltanissetta 10