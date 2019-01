PAVIA – Un uomo di 56 anni, di Gela, e’ morto stroncato da un malore dopo aver giocato una partita di calcetto con gli amici. E’ successo ieri sera a Sannazzaro dei’ Burgundi (PAVIA), in Lomellina. A darne notizia e’ oggi il quotidiano “La Provincia pavese”. Il 56enne si e’ ritrovato, come altre volte, con un gruppo di amici per giocare una partita. Dopo pochi minuti ha cominciato ad avvertire un malessere e si e’ recato in bagno. Non vedendolo ritornare, i compagni di gioco lo hanno raggiunto ai servizi: era sdraiato a terra, visibilmente sofferente. Gli amici hanno chiesto subito l’intervento del 118. Il 56enne e’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Matteo di PAVIA. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, non c’e’ stato nulla da fare.