Scenari e prospettive della gestione del comparto sono stati discussi nei giorni scorsi preso il comune dell’Ennese, nel corso di un incontro con Alberto Pierobon, assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, fortemente voluto dall’UDC regionale.

Padrona di casa, Francesca Draià, sindaco di Valguarnera, che molto confida nell’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana del Piano rifiuti

Da parte sua, l’assessore Pierobon sottolinea che la Regione siciliana non rimane ferma in attesa del piano e non distoglie l’attenzione dal problema

Nel resto d’Europa i rifiuti, più che un problema, sono un’opportunità e la necessità di una politica che si muova in tal senso è indicata da Decio Terrana, coordinatore regionale dell’UDC.