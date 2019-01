PALERMO – I carabinieri delle Compagnie cittadine di Piazza Verdi e San Lorenzo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono 9 le persone sanzionate amministrativamente dalla norma del codice della strada che punisce chiunque ponga in essere l’attivita’ di parcheggiatore abusivo con la multa che va da 700 a 1.750 euro. Nel totale sono state comminate sanzioni amministrative per 7000 euro. I carabinieri si sono concentrati nei luoghi di maggior affluenza cittadina, dal centro storico (zona piazza Indipendenza, piazza Sant’Oliva, via Pignatelli Aragona, piazza Castello, piazza Venezia), al parcheggio dell’ospedale “Ingrassia”. Gli interessati, tutti palermitani, di eta’ compresa tra i 27 e i 70 anni svolgevano tranquillamente la loro attivita’ a poca distanza da ospedali ed uffici pubblici. Tre degli trasgressori sono stati anche denunciati poiche’ trovati a svolgere abusivamente l’attivita’ di guardiamacchine nonostante fossero gia’ stati sanzionati per la medesima violazione con provvedimento definitivo e due di essi venivano altresi’ deferiti per aver violato il daspo urbano gia’ inflitto loro per la durata di 6 mesi. Infine e’ stato notificato anche un ordine di allontanamento a 7 dei trasgressori.