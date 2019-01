Blitz antidroga nel quartiere San Cristoforo a Catania: smantellata l’organizzazione che nel gennaio del 2017 aveva preso il posto dei Nizza in una delle piazze di spaccio piu’ importanti della citta’, quella di via Stella Polare. Oltre 150 carabinieri del Comando provinciale di Catania, in azione dalle prime ore del mattino per eseguire un provvedimento restrittivo a Catania, Caltanissetta e Ragusa, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 37 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalla Compagnia carabinieri di Catania Piazza Dante, hanno consentito di accertare l’esistenza di un’organizzazione criminale dedita alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti in una delle zone cittadine storicamente controllate dalla famiglia mafiosa dei Santapaola e gestita, sino al gennaio 2017, dal clan dei Nizza. Nome in codice dell’operazione: “Stella cadente”.

“E’ la terza operazione che si fa in sette anni nel quartiere – ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro – e questo testimonia in maniera evidente l’inadeguatezza dell’attivita’ giudiziaria. Sono molto contento per quello che e’ stato fatto, ma ovviamente sono molto preoccupato perche’ non vorrei che da domani si ritornasse a formare questa attivita’ e per evitare che questo succeda e’ fondamentale l’intervento di iniziative sociali e di prevenzione che devono essere svolte a tutti i livelli”. Zuccaro ha anche anticipato che alla repressione seguira’ anche una forte attivita’ di prevenzione: “Il prefetto mi ha assicurato che verra’ svolta un’attivita’ preventiva con frequenti controlli da parte delle forze dell’ordine, ma anche con attivita’ sociali che possano sostituire il cattivo esempio che forniscono questi soggetti con altri esempi piu’ produttivi perche’ l’attivita’ giudiziaria da sola non e’ sufficiente, altrimenti, a riportare la legalita’ in quel territorio”.

Gli arrestati nell’operazione ‘Stella cadente’ sono: Daniele Agostino Calaciura, di 31 anni; Alessandro Conti, di 26; Carlo Cutrona, di 36; Angelo De Luca, di 35; Simone De Luca, di 29; Manuel Antonio Di Benedetto, di 24; Antonino Drago, di 31; Ferdinando Faro, di 23; Omid Goodarzi, di 24, arrestato a Gela (Caltanissetta); Antonino Grasso, di 25; Davide Guerra, di 38; Dario Lo Presti, di 36; Mario Marletta, di 30; Salvatore Maugeri, di 23; Massimo Munzone, di 33; Vincenzo Napoli, di 25; Benito Pastura, di 28; Carmelo Cristian Patane’, di 25; Angelo Lucio Pescatore, di 37; Vanessa Pittara’, di 32; Nunzio Plandera, di 40; Michele Polizzi, di 35; Giovanni Maria Privitera, di 26; Pietro Privitera, di 38; Carmelo Scalia, di 27; Damiano Sparacino, di 28; Manuel Taglieri, di 23. A Conti, ai due De Luca, Napoli e Pescatore l’ordinanza di custodia cautelare e’ stata notificata in carcere perche’ gia’ detenuti. I minorenni destinatari della misura cautelare sono D. P, oggi di 19 anni; G.T., anch’egli oggi della stessa eta’, e S.C., oggi di 17. Ai domiciliari sono stati posti Lorenzo Marco Cantone, di 27 anni; Andrea Ferruggia, di 29; Orazio Vicino, di 21, arrestato a Ragusa. Hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Vanessa Ardito, di 32 anni; Mario Bonaventura, di 24; Salvatore Fazio, di 20; Giuseppe Scafaria, di 20.