ROMA – “Grazie allo stanziamento in legge di bilancio 2019 di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro, a partire dal 7 febbraio 2019, le PMI potranno fare domanda per la “Nuova Sabatini”, l’agevolazione che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali”. Lo dichiara Alessandro Pagano, Vice Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati.

“Il Governo – prosegue l’Onorevole – dimostra ancora una volta la sua attenzione verso il mondo imprenditoriale stanziando 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 per la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi”.

“Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti”, sottolinea il deputato siciliano.

“Dopo aver ridotto l’Ires di 9 punti percentuali, esteso il regime forfettario per le partite IVA fino a 65 mila euro, introdotto dal 2020 un’imposta sostitutiva al 20 per cento per gli imprenditori individuali con ricavi fino a 100.000 euro, raddoppiato dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali, l’attuale Governo dimostra ancora una volta con i fatti, e non con le parole, di essere a fianco dei nostri imprenditori, vera ossatura di questo paese”.

Ci aspettiamo che l’imprenditoria siciliana approfitti di queste norme e in particolare della “Nuova Sabatini”, così corposamente finanziata, per realizzare una rinascita imprenditoriale e sociale.

Così conclude l’On. Alessandro Pagano, Vice Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati.