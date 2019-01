RAGUSA – I militari della Stazione Carabinieri di Ispica, in provincia di Ragusa, hanno arrestato un 22enne di Rosolini, nel siracusano, per omicidio stradale plurimo, per aver causato, tra sabato e domenica scorsa, uno scontro frontale che ha portato alla morte tre persone, una 17enne, la madre 54enne e il fidanzato di 22 anni, lungo la statale 115 Ispica-Rosolini. I carabinieri hanno accertato che il tasso alcolemico del ragazzo fosse superiore al limite consentito dalla legge. Il 22enne e’ al momento ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.