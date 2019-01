MUSSOMELI – “L’Epifania tutte le feste porta via”, evidentemente, quelle del periodo natalizio, quest’anno, culminate con l’arrivo della neve che ha reso Mussomeli, proprio in questi ultimi giorni, un autentico presepe. Ma c’è un presepe, fra i tanti realizzatisi a Mussomeli, che non può passare inosservato; ed è proprio quello dell’estroso Daniel Fasino, allestito nell’abitazione di Via Madonna di Fatima. Una realizzazione sprigionata dalla sua mente, nel cui animo, albergano entusiasmo, fantasia, e, soprattutto, amore per le tradizioni. E sono stati questi gli ingredienti presenti per la realizzazione di questa edizione 2018/2019 che lo ha visto anche gratificato dei tanti apprezzamenti ricevuti dalle diverse persone che l’hanno potuto ammirare. In tani lo hanno ritenuto un vero e proprio capolavoro natalizio. Infatti, in tale rappresentazione non manca nulla, c’è, soprattutto, un piccolo lembo di Mussomeli dove domina la sua Patrona in processione nel giorno della sua festa quando, in mezzo a tanta folla, sembrano riecheggiare le popolari note della ninaredda che accompagnano la “Bammina”. Un presepe che affascina e, per certi versi, anche commuove. “Era un mio desiderio che coltivavo da tempo, ci ha detto in un intervista l’autore del presepe; ho voluto rendere omaggio, quest’anno, alla Madonna dei Miracoli e ho pensato di farlo attraverso il mio annuale presepe. Ho voluto creare uno spazio, riservando un piccolo scorcio di Mussomeli alla nostra Patrona in processione. Desidero sottolineare che tutto questo ha per me un significato profondo di ringraziamento e di grande devozione alla Madonna dei Miracoli che mi protegge e non mi abbandona mai in ogni momento della mia vita. Voglio anche dire che chi ancora ha voglia di vedere il presepe, lo stesso sarà visibile fino al prossimo 2 febbraio, giorno della candelora con la Presentazione di Gesù al Tempio”.