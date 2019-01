MUSSOMELI – Nella mattinata del 28 gennaio 2019, In occasione della “Giornata della Memoria”, l’Amministrazione Comunale invita alla riflessione individuale e collettiva nella convinzione che “quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”. Non ci si può limitare a commemorare il passato ma occorre riflettere sul presente ed il futuro. Alla Manifestazione saranno presenti gli studenti di tutti gli istituti scolastici, i quali esprimeranno le loro riflessioni sulla Giornata della Memoria e lanceranno un messaggio rivolto a non dimenticare e ad incoraggiare ad essere cittadini attivi e responsabili capaci di abbattere ogni forma di indifferenza. Il raduno è previsto in Piazza Umberto alle ore 10,30. Seguirà presso il cine teatro la prroiezione di un documentario “Alla ricerca delle radici del male” di Israel Cesare Moscati.