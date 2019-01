CALTANISSETTA – Nota stampa della consigliera comunale Giada Ambra, dei “Moderati per Caltanissetta, in merito alla realizzazione del grande marciapiede in via Luigi Monaco nel capoluogo nisseno. “Nel mese di Marzo 2018 dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici del Libero Consorzio Provinciale, dai dirigenti del Comune, dall’assessore alla viabilità e dalla Consulta comunale “Ambiente e Territorio”, la sottoscritta consigliera Giada Ambra chiedeva che venisse realizzata al più presto la passerella pedonale, situata in un punto nevralgico, tra v.le Luigi Monaco e la parte iniziale della via Due Fontane (ribattezzata v.le Giuseppe Alessi). L’obiettivo è quello di trasformare il marciapiede, che costeggia la parte del mini polmone verde; in tal modo si rendere più sicura la passerella dei pedoni e gli attraversamenti pedonali. La sottoscritta, si ritiene soddisfatta poiché ha avuto comunicazione dall’ufficio tecnico, nello specifico dal geometra Ricotta che il progetto è stato autorizzato dal Libero Consorzio Provinciale e dunque in tempi brevi, si potrà procedere nell’esecuzione dei lavori per la formazione del marciapiede, garantendo la messa in sicurezza dei cittadini. Per tale progetto sono stati stanziati euro 15.000″.