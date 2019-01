CALTANISSETTA – “Ho verificato personalmente come stanno le cose circa l’Istituto professionale di Campofranco. Chiunque abbia messo in giro notizie in merito alla sua imminente chiusura è in malafede. Ho parlato sia con il Commissario della Provincia che con il Sindaco di Campofranco, i quali mi hanno garantito una costante e costruttiva collaborazione tra gli Enti, al fine di garantire che la scuola di Campofranco continui ad offrire il proprio contributo al diritto allo studio, sia ora che in futuro”. A riferirlo è il Componente della Commissione Cultura, formazione e lavoro al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso, a seguito delle voci di chiusura a febbraio dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato di Campofranco, il quale, tra l’altro, gode di ottima fama per formare ragazzi pronti a immettersi nel mondo del lavoro al termine del ciclo di studi.

“Prima di mettere in giro certe allarmanti dicerie – conclude il Parlamentare – sarebbe opportuno verificare le fonti perché in ballo ci sono 90 alunni coinvolti, 20 insegnanti e tutto il personale amministrativo che con grandi sacrifici garantisce il diritto all’istruzione”