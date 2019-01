CALTANISSETTA – All’interno di un incontro regionale di Alleanza Cattolica, tenutosi a Caltanissetta a Iuculia, presso la casa di spiritualità S.Francesco delle Suore del Signore della Città, è stato presentato il volume di Salvatore Carreca “Viaggio tra le meraviglie delle Due Sicilie (1735-1860)”. L’autore del testo è stato introdotto dal professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, che ha ricordato le parole del grande maestro di cultura e di vita, Giovanni Cantoni, che ha insegnato e ripetuto con forza che “chi sbaglia storia, sbaglia politica”. E gli ultimi 160 anni di politica italiana sono un susseguirsi di errori voluti, preparati, giustificati e costruiti a tavolino appunto perché nati dalla grande bugia e favola risorgimentale, che tra le tante disgrazie ha ucciso il Sud Italia e non solo, ha depredato le sue ricchezze, mortificato le sue genti e la loro dignità, impoverito quelle terre che “ebbero riserve auree procapite doppie rispetto al Nord dell’Italia : 443 milioni rispetto al totale di 668 milioni di lire-oro di tutte le riserve degli Stati pre-unitari”. E questi dati, ha ricordato Salvatore Carreca, autore del bel volume che raccoglie con serenità tante importanti verità nascoste sul Regno delle Due Sicilie, non sono di un filo-borbonico ottuso ma di Francesco Saverio Nitti, economista tanto unitario quanto fortemente anti-borbonico.

Il volume del ricercatore agrigentino, frutto di una encomiabile passione storica per la verità, è un viaggio nelle Due Sicilie, da Carlo di Borbone a Francesco II, dal 1735 al 1860, e fa scoprire in mirabile sintesi e con buona documentazione, tante verità occultate o semplicemente sconosciute, che costituiscono la nostra gloria e il nostro vanto umiliati. Verità che se ben conosciute e trasmesse possono costituire caparra culturale per la rinascita di un popolo che dall’invasione garibaldino-piemontese-massonica è stato privato della speranza e fatto sprofondare nella rassegnazione. Bello nel volume – come è stato ricordato .- anche il corredo iconografico, chiara la modalità espositiva.