SIRACUSA – Un anziano di 99 anni, Angelo Scuderi, e’ morto carbonizzato questa mattina a seguito di un incendio scoppiato nella propria abitazione, a Villasmundo, frazione di Melilli. Per i carabinieri, che hanno avviato le indagini, si tratterebbe di un incidente causato da un corto circuito di una stufa elettrica da cui si e’ sprigionato il rogo. Il figlio e la nuora del pensionato si sono accorti delle fiamme ed hanno provato a salvare la vittima senza pero’ riuscirci, rimanendo anche intossicati. Marito e moglie sono stati trasferiti all’ospedale Umberto I di Siracusa ma non corrono pericoli di vita. La casa del pensionato e’ stata sequestrata per consentire agli inquirenti di compiere altre verifiche sulle cause del rogo.