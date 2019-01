CATANIA – Una donna e’ morta carbonizzata in un incendio nell’abitazione posta al piano terra di via Zuccarelli, nel centro storico di Catania. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti poco dopo le 19.

La donna trovata morta dentro la casa al civico dieci di via Zuccarelli, potrebbe essere una nigeriana che viveva assieme ad altre persone nel basso del quartiere di di San Cristoforo. La morte, secondo una prima ricostruzione degli investigatori della polizia, sarebbe avvenuta per asfissia. In quella via sono in tanti gli stranieri che hanno trovato casa. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche agenti delle Volanti giunte sul posto dopo la segnalazione al numero unico d’intervento e gli esperti della squadra mobile della questura per un’analisi piu’ approfondita delle cause che hanno determinato l’incendio.