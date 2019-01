PALERMO – “Manifestiamo contro un governo che si e’ dimostrato oltre che razzista, intollerante nei confronti dei meridionali”. Cosi’, a Palermo, il segretario regionale del Pd Davide Faraone parlando con i giornalisti durante la mobilitazione nazionale dem per dire no “alla manovra delle tasse e delle bugie e contro il governo giallo-verde che colpisce il Sud”. Al gazebo, allestito nel capoluogo siciliano in via Magliocco, oltre al segretario regionale hanno partecipato numerosi esponenti del partito, tra questi il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, Antonello Cracolici, e il vice sindaco Sergio Marino. “Da un lato c’e’ la lega che nonostante chieda i nostri voti, continua a fare politiche per il Nord, e anche se non chi chiama piu’ terroni, di fatto, ci considera tali – ha proseguito – Dall’altro, le politiche del M5s che sono di assistenzialismo e che fanno passare il principio che qui c’e’ gente che cerca la paghetta e niente altro. Sono politiche che ci fanno male”. Per Faraone una manovra “vergognosa” quella del governo Lega-M5s che “dopo tante promesse in campagna elettorale, come l’abolizione della Fornero e il taglio agli sprechi premia – aggiunge -, gli evasori, e penalizza i pensionati con 1200 euro al mese facendoli passare per ricchi mentre non lo sono.