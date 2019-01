PALERMO – A distanza di 25 anni dalla fondazione del partito, anche Gela aderisce all’iniziativa promossa dal presidente Berlusconi e scende in piazza per una giornata di mobilitazione e impegno civile. A partire dalle ore 16 di sabato 26 gennaio, in piazza Umberto I, tante iniziative per celebrare il traguardo raggiunto e per proporre la politica del fare come alternativa a quella dell’improvvisazione.

“Con il nuovo Commissario cittadino, organizzeremo un gazebo animato dai Gilet azzurri, per manifestare in piazza insieme a tutti gli attivisti della città e dei Comuni limitrofi. Come accadrà in tutta Italia, anche a Gela saremo pronti per dire No a certe scelte che rappresentano in modo emblematico l’inadeguatezza e la pericolosità di chi ci governa a Roma”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.