CALTANISSETTA – Sabato per la sedicesima giornata (terza di ritorno) del campionato di serie C1 di futsal, girone A, la capolista Pro Nissa è in trasferta a Pantelleria. Una gara non facile come magari potrebbe sembrare vedendo la classifica (locali al nono posto in graduatoria con 17 punti) soprattutto perché, sabato scorso sono usciti vittoriosi dal parquet di Bagheria, e quindi i padroni di casa saranno desiderosi di proseguire nella loro striscia positiva, magari provando a dare un dispiacere alla prima della classe. Ma in casa Pro Nissa, c’è la solita concentrazione di sempre, perché bisogna fare risultato pieno per poi giocarsi parte della promozione diretta in B,in casa tra due settimane, con il Cus Palermo che staziona al momento al secondo posto. Motivo sufficiente per tenere alta la tensione emotiva perché in questa fase del campionato non sono concessi passi falsi. Assente Graef e il secondo portiere Di Proietto per un infortunio al piede, per il resto tutti abili arruolati. Partenza da Caltanissetta per le 8, volo per Pantelleria e poi alle 15 tutti sintonizzati per la sfida del “Khamma stadium”. Arbitreranno l’incontro, Claudio Martinico e Piergiuseppe Caradonna entrambi della sezione di Marsala.