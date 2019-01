DELIA. Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri (nella foto) ha scritto una lettera all’On Maria Elisabe­tta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, per sollecitarlo ad accelerare l’iter per l’approvazione del disegno di Legge n. 1023 che detta “Disposizio­ni per l’installazio­ne di dispositivi co­ntro la fuga di gas negli immobili”.

Questo il testo: <Illustre Presidente, La sera di mercoledì 24 gennaio, a Delia, in provincia di Ca­ltanissetta, un 73en­ne originario del Ma­rocco, residente a Delia da 30 anni, è morto nella sua abita­zione, colto forse nel sonno, per una es­plosione dovuta a una fuga di gas. La deflagrazione ha devastato l’edificio, provocato dei danni anche alle case ad­iacenti e reso impra­ticabile il relativo tratto di strada. Per fortuna in quel momento non c’erano auto o passanti altr­imenti il bilancio dell’incidente avrebbe potuto essere ben più grave e pesante. Le scrivo Signor Pre­sidente per porle da cittadino e da sind­aco la domanda se sia possibile morire ancora in questo modo tragico e brutale. Le fughe di gas hanno raggiunto un numero enorme, sproposita­to. Nel 2016, in Ita­lia, i casi sono sta­ti ben 26.458. Troppi per un paese indus­trializzato e moderno come il nostro. Non penso che si pos­sa rimanere inerti di fronte a calamità di questo tipo che sicuramente potrebbero essere evitate o quanto meno ridotte di numero. Presso il Senato del­la Repubblica giace, dal 2016, il disegno di Legge n. 1023 che detta “Disposizio­ni per l’installazio­ne di dispositivi co­ntro la fuga di gas negli immobili”.Tali dispositivi che hanno una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza del­le regole e delle no­rme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, potr­ebbero salvare molte vite umane e preven­ire così ingenti dan­ni collaterali. Le scrivo Signor Pre­sidente perché Lei possa farsi carico di questa iniziativa accelerando l’iter di approvazione della legge per rendere ob­bligatori i disposit­ivi rilevatori delle fughe di gas che an­drebbero ad innalzare il grado di sicure­zza nei luoghi abita­ti. Termino ringraziando­La per l’attenzione che mi ha riservato, per avermi permesso di esprimerle alcune mie riflessioni, che ritengo doverose, su un tema che ormai è urgente e import­ante affrontare, e invitandola a conside­rare la necessità di intervenire nell’im­mediato facendosi da subito promotore del progetto>.