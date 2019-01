CALTANISSETTA – Una sanzione da 712 euro e l’obbligo di immatricolare in Italia l’auto adesso sottoposta a fermo amministrativo. La Polstrada di Caltanissetta attua il decreto Sicurezza con riferimento all’Audi A4 bloccata sabato 12 gennaio (dopo un lungo inseguimento), guidata da un rumeno, residente in Italia da oltre 12 anni, che è anche il proprietario del veicolo con targa straniera che secondo la nuova normativa deve essere reimmatricolato. L’uomo è stato sanzionato con una multa da 712 euro e l’auto resterà “ferma” fino alla nuova immatricolazione così come previsto dall’articolo 93, comma 7 del C.D.S.

Il mezzo era stato utilizzato da 4 rumeni (poi denunciati per ricettazione) per dei furti ad Enna. L’inseguimento dei malfattori si era concluso alle porte di Caltanissetta. Gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta con solerzia, in ossequio al decreto sicurezza, hanno provveduto a chiamare un carro attrezzi ed applicare le nuove nome: malviventi che hanno dovuto far ritorno a piedi presso le loro residenze.