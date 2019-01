MUSSOMELI – A firma del Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia Comandante Vincenzo Calà , in data 25 gennaio 2019, è stato reso pubblico quanto segue:

PREMESSO che questo Ente deve procedere all’individuazione di un soggetto a cui richiedere:

il servizio di cattura dei cani randagi, necessaria per la pratica della sterilizzazione da effettuarsi nell’ambulatorio veterinario comunale e, ricorrendone le condizioni, per l’attività di re-immissione nel territorio;

all’occorrenza l’attività di gestione dei cani ricoverati presso l’ambulatorio comunale oggetto di sterilizzazione;

il censimento dei cani vaganti nel territorio;

il costante monitoraggio e controllo dei cani vaganti compresi quelli re-immessi nel territorio a seguito di sterilizzazione ed all’occorrenza l’eventuale rifornimento di cibo in quei punti di distribuzione che potranno essere realizzati in particolare nella periferia dell’abitato;

le attività manuali inerenti il servizio randagismo a cui il Comune deve provvedere, tra le quali il recupero di carogne e carcasse di animali, il trasferimento per l’interramento delle stesse;

SI CHIEDE

agli operatori economici del settore, se interessati, a trasmettere via pec comunemussomeli@legalmail.it o brevi mani presso il protocollo generale di questo Comune o per raccomandata postale, manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara e, altresì, preventivo del costo mensile per lo svolgimento delle attività in premessa indicate, entro e non oltre il 11/02/2019.

La scelta del soggetto interessato è subordinata al possesso dell’attestato di formazione professionale rilasciato dall’autorità competente a seguito di apposita formazione e dell’attrezzatura idonea per lo scopo (mezzo debitamente autorizzato ed idonei attrezzi per la cattura).

L’operatore dovrà essere, anche, opportunamente motivato all’espletamento dell’incarico che potrà essere conferito.

Ia presente richiesta è pubblicata sul sito internet di questo Ente www.comunedimussomeli.it, nella sezione pubblicazioni – bandi e gare, ed all’albo pretorio on-line.

Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile Unico del Procedimento il C.te P.M. Vincenzo Calà – 0934-961213 – pec: vcala.comunemussomeli@legalmail.it