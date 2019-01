PALERMO – “Dopo un’attenta riflessione sul mio ruolo istituzionale all’interno della città in cui i cittadini mi hanno affidato il loro consenso e la loro fiducia, mi sembra doveroso fare chiarezza sulle voci di una mia possibile candidatura al Parlamento Europeo”. A riferirlo è il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo, Giulio Tantillo.

“La candidatura – sottolinea l’Esponente di Forza Italia – è stata sostenuta dal Coordinatore Regionale del partito, Gianfranco Micciché, dal Deputato alla Camera, Francesco Scoma e dai Deputati regionali, Giuseppe Milazzo e Riccardo Savona, che ringrazio per la stima e l’affetto dimostrato”.

“Tuttavia – conclude Tantillo – avendo vissuto la mia trentennale carriera politica sempre in prima linea, comunico che ho deciso di non candidarmi, consapevole che il gruppo a cui ho sempre fatto riferimento, saprà trovare un candidato autorevole che possa rappresentare i nostri valori di libertà in Europa”.