CALTANISSETTA – Giovedì 24 gennaio l’ Istituto “Luigi Russo”, da sempre impegnato con i propri studenti in attività di prevenzione, organizza “Russo in…….Salute”, manifestazione rivolta a tutta la comunità scolastica, ai genitori ed alla cittadinanza.

In orario antimeridiano le classi del triennio dell’indirizzo tecnologico “Chimica, Materiali e

Biotecnologie Sanitarie” approfondiranno tematiche curriculari con il dermatologo Dott. Maurizio Romano, con l’anatomopatologo Dott. Giovanni Urrico, con il gastroenterologo ed epatologo Dott. Gaetano Morreale.

In orario pomeridiano, in aula magna Hannah Arendt, alle ore 15:00 interverrà l’oncologo dottor Giovanni Di Lorenzo, ed alle ore 17:00 il cardiologo dottor Calogero Geraci.

Nei locali dell’Istituto, gli intervenuti potranno effettuare screening e consulenze gratuite su

ipertensione, diabete e dieta presso gli ambulatori allestiti per l’occasione con il nefrologo dott. Giulio Geraci, il biologo nutrizionista dott. Marco Morreale, e con la dottoressa Barbara Iraci, vicepresidente di Federfarma.

Inoltre, si potranno approfondire informazioni su campagne di sensibilizzazione quali la donazione degli organi con i medici ed i volontari dell’AIDO, e della donazione del sangue con gli esperti e volontari dell’Avis e della Fidas.

Gli operatori della Croce Rossa svolgeranno pratiche dimostrazioni di primo soccorso e

sensibilizzeranno gli intervenuti al volontariato, e la signora Ersilia Sciandra, insieme ai volontari del “Progetto Luna”, fornirà utili informazioni sugli screening oncologici.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare