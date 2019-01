CALTANISSETTA – Il consigliere comunale Salvatore Petrantoni di Caltanissetta Protagonista ha presentato un’interrogazione in merito al malfunzionamento dei semafori posizionati nell’incrocio di Via LeoneXIII, Via Sagona e Via Guastaferro. Di seguito il testo integrale:

Il sottoscritto Salvatore Petrantoni, consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista, Premesso che da molti giorni nell’incrocio di Via LeoneXIII, Via Sagona e Via Guastaferro, le lanterne semaforiche sono in avaria e con la luce gialla intermittente in funzione a qualsiasi ora del giorno e della notte;

Atteso che

Questa problematica con cadenze periodiche si ripete in quella frequentatissima intersezione, dove insistono più istituti scolastici, l’ufficio centrale delle Poste Italiane la fermate degli autobus extraurbani ed è quotidianamente transitata da migliaia di veicoli;

Che l’incrocio è stato scenario di incidenti stradali quando è normalmente regolato, dunque al momento è esageratamente pericoloso;

Considerato altresì

che in data 28.01.2019 e per tutta la serata di ieri 29.01.2019 in orario serale la via Guastaferro è rimasta totalmente al buio, rendendo ancora più pericoloso l’approssimarsi all’incrocio oltre che l’attraversamento pedonale in quella carreggiata (allegato fotografico)

Interroga la S.V.