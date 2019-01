CALTANISSETTA – Il Polo Civico, alla luce dei recenti e ripetuti atti vandalici che hanno danneggiato la Villa Amedeo, aderendo alla proposta dell’artista Michele Lombardo e degli altri artisti di Caltanissetta che si stanno coinvolgendo, indice una mobilitazione cittadina per condannare senza mezzi termini quanto accaduto, per prendere le distanze da questa aggressione al patrimonio artistico, storico e culturale di Caltanissetta, per sensibilizzare tutta la cittadinanza a “pensare positivo” e ad “agire positivo” proprio a partire dalla cura e dalla salvaguardia dei luoghi della città che sono di tutti ed anche “miei”. CALTANISSETTA – Il Polo Civico, alla luce dei recenti e ripetuti atti vandalici che hanno danneggiato la Villa Amedeo, aderendo alla proposta dell’artista Michele Lombardo e degli altri artisti di Caltanissetta che si stanno coinvolgendo, indice una mobilitazione cittadina per condannare senza mezzi termini quanto accaduto, per prendere le distanze da questa aggressione al patrimonio artistico, storico e culturale di Caltanissetta, per sensibilizzare tutta la cittadinanza a “pensare positivo” e ad “agire positivo” proprio a partire dalla cura e dalla salvaguardia dei luoghi della città che sono di tutti ed anche “miei”.

Sono invitati i cittadini, le associazioni, i partiti politici e movimenti, gli artisti, i cultori dell’arte, della bellezza e della cultura, tutti coloro che hanno a cuore la città e che intendono spendersi per il bene comune, per far prevalere le energie positive e costruttive a dispetto di un clima di odio, distruzione, di aggressione fisica e verbale e di chiusura,

L’appuntamento alla Villa Amedeo è domenica 13 gennaio alle ore 11.00