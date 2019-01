CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di nazionalità pakistana, per i reati di ubriachezza resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in via Colajanni, dove era stata segnalata la presenza di uomo che barcollava urtando le autovetture parcheggiate. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, il quale alla loro vista ha iniziato a insultarli e spingerli. I poliziotti, dopo aver accertato che nessun mezzo era stato danneggiato, hanno condotto l’uomo in Questura, dove è stato compiutamente identificato e sottoposto alle cure dei sanitari del 118.