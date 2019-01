CALTANISSETTA – Inizieranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione del marciapiede in via Luigi Monaco in prossimità di viale della Regione. A darne notizia è il sindaco, Giovanni Ruvolo. I lavori saranno realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi con fondi dell’ente per un’ammontare di circa 15mila euro e saranno completati in due settimane dal loro inizio.

“Insieme all’assessore alla viabilità e lavori pubblici, Giuseppe Tumminelli, abbiamo raccolto l’input proveniente dalla consulta comunale ambiente e territorio, della terza commissione consiliare Ambiente e degli studenti delle scuole superiori, in particolare dell’Istituto Mottura che hanno chiesto la realizzazione di un marciapiede in modo da evitare il passaggio dei pedoni sulla stessa carreggiata destinata alle automobili – spiega il sindaco -. I sopralluoghi sono stati realizzati con i rappresentanti della consulta e della commissione consiliare. A loro il merito di aver concretamente collaborato nel perseguimento di questa opera necessaria alla sicurezza di studenti e pedoni in generale”.