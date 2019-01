CALTANISSETTA – Si stanno svolgendo presso l’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, le iniziative per la celebrazione del “Giorno della memoria”.

La dirigente e lo staff dei docenti hanno accolto favorevolmente la proposta del MIUR, che invitava a fare memoria dello sterminio degli ebrei per “non dimenticare”.

Tutte le classi III, IV e V della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado. hanno trattato il tema della shoah.

Gli insegnanti dell’istituto hanno guidato gli alunni e le alunne alla conoscenza dell’argomento, attraverso conversazioni, ascolto di testimonianze di chi ha vissuto il dramma, proiezione di filmati e film relativi al più grande errore dell’umanità

“Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità” sono le parole di Elisa Springer, che invitano a spiegare ad una generazione ormai troppo lontana l’eccidio, rendendola consapevole che “ L’Olocausto è una pagina dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria” come afferma Primo Levi.

L’Istituto ha preso parte, venerdì scorso, alla toccante manifestazione voluta dal Prefetto e da dirigente dell’USP, presso il liceo Ruggero Settimo.

In questa settimana sono state organizzate diverse attività dalle classi V E, F del plesso Rodari, V A, B, C del plesso Don Milani e terze del plesso Filippo Cordova che, attraverso la lettura di brani di diversi autori, la preparazione di video multimediali e cartelloni, di canti e brani musicali hanno celebrato con compostezza la giornata della shoah riflettendo su questa terribile tragedia della nostra storia. Un particolare ringraziamento va ai docenti che hanno saputo affrontare la tematica con la delicatezza adeguata all’età degli alunni e all’associazione amici di Israele BneiEfraim che hanno accompagnato gli alunni delle classi V A, B, C, in alcuni tipici canti ebraici.